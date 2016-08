Mais de 30 mil alunos da rede estadual do Rio terão ingressos da Paralimpíada

Foto: Internet

Uma parceria entre o governo do estado do Rio e o Comitê Rio 2016 levará 33 mil estudantes da rede estadual para assistir às competições dos Jogos Paralímpicos, entre os dias 7 e 18 de setembro. Além dos ingressos, os estudantes terão direito a transporte, lanche e camisetas para torcer pelos atletas.



Terão prioridade no recebimento dos ingressos os alunos com deficiência. A proposta é fazer com que eles conheçam novos esportes e vivenciem os valores olímpicos e paralímpicos.



Nos Jogos Olímpicos, a Secretaria Estadual de Educação já havia distribuído 55 mil ingressos para jogos de futebol, badminton, hóquei sobre grama, hipismo, tiro, canoagem slalom, boxe, tênis de mesa e levantamento de peso.