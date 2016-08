Qual a parte mais limpa e a mais suja de nosso corpo?

O corpo humano é praticamente uma casa de bactérias. Existem poucas partes do nosso corpo que podem ser consideradas limpas e totalmente livres de germes. De uma maneira geral, o corpo tem uma taxa mínima de bactérias habitando locais onde há líquidos. Sendo assim, as partes mais limpas do corpo humano são os canais por onde passam as lágrimas e a urina.

As bactérias também não existem na bexiga e nas partes inferiores dos pulmões. Por isso, quando um exame detecta uma bactéria estranha nestas regiões é sinal de que a pessoa está passando por uma infecção.



Curiosamente, a urina humana é um líquido muito limpo, muito mais limpo do que a pele e a saliva, por exemplo. A urina apresenta uma mínima presença de bactérias em sua composição.



Já a parte mais suja do corpo é uma velha conhecida de todos nós. Estamos falando da boca. Estudos demonstraram que a boca humana tem um elevado número de germes, e isso pode ser agravado com a falta da higiene bucal.



As bactérias da boca podem até causar sérios problemas de saúde, como o diabetes e doenças do coração. Para se ter uma ideia, em um único beijo de língua, as pessoas trocam mais de 80 milhões de bactérias em dez segundos, de acordo com estudo publicado na revista científica Microbiome.