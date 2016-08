Júlio Oliveira lembra que há um ano seu nome foi lançado como pré-candidato a prefeito de Augustinópolis

AUGUSTINÓPOLIS - Há exatamente um ano o candidato a prefeito Júlio Oliveira (PRB) era lançado como pré-candidato a prefeito pelo presidente estadual do PRB, deputado Cesar Halum. O lançamento se deu por um pequeno grupo pessoas, a maioria sem experiência política e sem nenhum vínculo com os grupos políticos locais e logo após uma reunião na casa de um empresário da cidade.



A linha de discurso de todos os presentes na reunião à época foi a necessidade de renovação no cenário político de Augustinópolis. “Estamos todos cansados dos mesmos nomes, por isto é urgente a necessidade de novos nomes, que venham com novas propostas e tragam uma lufada de esperanças para o povo desta cidade”, disse o presidente do PRB na ocasião, o que foi endossado pelos neo políticos.



Histórico



Nestes dozes meses que antecederam a atual campanha municipal houve alguns rebuliços na paisagem da política local. O ex-deputado Iderval Silva (PR) era nome certo como o candidato oficial da atual prefeita e de seu esposo, o ex-prefeito Antônio do Bar, chegando inclusive a fazer algumas visitas e se colocar como candidato. No entanto, desiste de enfrentar o eleitorado, preferindo declarar apoio à ex-prefeita Carmem Alcântara.



Antônio do Bar, ainda sonhando com um candidato que pudesse chamar de “seu”, procurou o empresário Roni Teodoro e o convidou para a empreitada. Este também, após avaliar algumas situações familiares e empresariais, preferiu dizer não, e Antônio do Bar terminou sem lançar um candidato oficial. Neste meio tempo o vereador Antônio Feitosa, o Toinho da Prefeitura, lançou seu nome como pré-candidato. Dias depois acabou também por recuar para apoiar Júlio Oliveira.

Após todo esse desenrolar, por fim, apenas dois candidatos colocaram seu nome à disposição para o pleito do dia 2 de outubro: Júlio Oliveira, que conseguiu emplacar sua candidatura, não obstante a falta de apoio inicial recebido; e a ex-prefeita Carmem Alcântara (PMDB), que, com o apoio dos ex-deputados Iderval Silva e Manoel Queiroz, faz a sua quinta investidura ao cargo.