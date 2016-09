Terceiro simulado da 'Hora do Enem' será aberto neste sábado

A abertura da terceira edição do simulado online do programa Hora do Enem começa neste sábado (3). Promovido pelo Ministério da Educação, o simulado pode ser acessado por meio da plataforma de estudos Hora do Enem (http://horadoenem.mec.gov.br/).

Segundo a Geekie , ferramenta usada como estrutura da Hora do Enem, nesta terceira edição, qualquer pessoa poderá participar do simulado. Basta se inscrever gratuitamente. O simulado estará aberto a partir das 8h deste sábado (3), e ficará disponível até as 20h do dia 11 de setembro.



O simulado tem 80 questões no formato das provas do Enem (são 20 perguntas por prova) e duração máxima de quatro horas. Cada estudante pode fazê-lo uma vez, no horário que quiser, dentro das datas em que o simulado estiver no ar.



Questões inéditas

Nesta edição, uma das novidades é que a maior parte das questões em cada prova serão inéditas – antes, 75% das perguntas haviam sido retiradas de provas anteriores do Enem.



Após o fim do simulado, o estudante recebe na hora sua nota. A partir desta edição, os candidatos poderão também descobrir em que posição estão no ranking de estudantes que querem vaga no curso.



No primeiro simulado online, realizado entre 30 de abril e 1º de maio e repetido em 7 e 8 de maio deste ano, mais de 710 mil estudantes de 99,91% dos municípios brasileiros realizaram as provas, segundo o Ministério da Educação. Desse universo, 85% estudam em escolas públicas, 64% são mulheres e 46% fizeram a prova por telefone celular. O segundo simulado aconteceu entre 25 de junho e 3 de julho e contou com cerca de 380 mil participantes, segundo a Geekie.



O quarto e último simulado antes do Enem 2016 será liberado a partir de 9 de outubro. A edição deste ano do exame acontece nos dias 5 e 6 de novembro.