Frutas podem complementar a alimentação animal?

Todo mundo que tem cachorro ou convive com um já está acostumado com o animal chorando ou fazendo cara de pidão enquanto está comendo algo perto dele. Mesmo com tantos pedidos, a maioria das pessoas ficam receosas com a alimentação animal por acreditarem que o cão de apenas comer a ração indicada pelo veterinário. No entanto, há alguns tipo de alimentos que os cachorros podem sim ingerir, é o caso das frutas. Mas é importante prestar atenção na hora de dar fruta para os cães, algumas delas podem fazer muito mal para a saúde do animalzinho.

Muitos cães podem apresentar certos tipos de alergias ou intolerância a alguma substância da fruta, por isso fique atento. É importante frisar que a alimentação animal, assim como para os humanos, deve ser balanceada, não podendo ser constituída apenas por frutas, pois pode acarretar alguma falta ou excesso de determinado nutriente. Dessa forma, oferecer um alimento diferente da ração ou do alimento que o animal come diariamente, como dar fruta para os cães, é mais um agrado do que qualquer outra coisa.



Benefícios das frutas para os cães



Dar fruta para os cães não é um prática errada. Aliar o consumo desse alimento com a ração indicada para o cãozinho pode acabar melhorando a saúde e a disposição dele. Mas antes de sair oferecendo qualquer fruta para o cachorro, saiba quais delas ele pode comer e quais devem ficar longe do potinho de comida dele.



Frutas que podem ser dadas para cães

- Caju: Essa fruta é rica em vitamina C e ferro e será sempre uma ótima opção para agradar o seu bichinho. Ela fortalece o sistema imunológico. Apenas não se esqueça de retirar a castanha.

- Banana: Talvez a fruta mais conhecida e oferecida aos animais, a banana possui muito potássio, fibras e vitaminas C e A, além de ser uma aliada do sistema imunológico. Não se esqueça de retirar a casca.

- Pera: Essa é também uma queridinha dos amigos de quatro patas. Possui um sabor adocicado e boa palatabilidade. É rica em vitaminas C e A e do complexo B.

- Manga: Sempre retirando a casca e o caroço, a manga é uma aliada quando o animal possuir algum desequilíbrio nutritivo. Essa fruta possui muita vitamina C e fibras.

- Goiaba: É outra fruta rica em vitamina A, B e C. Pode ser oferecida com casca, ela auxilia o funcionamento do intestino do animal e pode ser utilizada como um combate à diarreia. É uma ótima fonte de carboidratos, além de ser rica em fósforo e ferro.

- Kiwi: rico em vitamina C, magnésio e fibras, é indicado por especialistas como uma maneira de prevenir o câncer por meio da alimentação animal.

- Morango: Extremamente rico em vitaminas A, C e do complexo B. Essa fruta é queridinha dos cães. Ele tem baixa caloria e melhora o funcionamento cerebral, mas ofereça sempre em quantidade moderada.



Frutas proibidas para cachorros

- Laranja e abacaxi: apesar de serem frutas ricas em vitaminas, não são indicados por serem frutas muito ácidas. O alto teor de acidez pode atacar o sistema gastrointestinal do animal.

- Uva: Muito rica em vitamina C e do complexo B, a uva pode causar graves lesões nos rins dos cães. Existem muitos relatos de cães que ingeriram uva e chegaram a óbito.

- Carambola: Essa fruta contém uma toxina natural que os rins dos cães não são capazes de filtrar.



Seguindo todas essas regras no momento de dar fruta para os cães você pode estar melhorando e muito a qualidade da alimentação animal, ao contrário de alimentá-lo com chocolate, por exemplo. Por isso, não é necessário ter preconceito em relação a oferecer outros tipos de alimentos desde que você tenha certeza do efeito que ele fará no organismo do animal.