Com vice e correligionários, Carmem inaugura comitê de campanha

Foi inaugurado no início da noite deste sábado, na Avenida Goiás, no centro da cidade, o comitê central de campanha da candidata a prefeita Carmem Alcântara. O evento contou também com a presença do candidato a vice-prefeito pela chapa, Cícero Paulo (PR), além de candidatos aos cargos de vereador e outros correligionários. Carmem chegou ao local acompanhada de cabos eleitorais com bandeirolas e fanfarra, foi a última a discursar.

Carros de som circularam na cidade pelo menos quatro dias antes divulgando os jingles da candidata e dos candidatos a vereador de sua coligação, Avança Augustinópolis, e convidando para a inauguração.



A candidata, que já foi prefeita da cidade, começou seu discurso de pouco mais de 18 minutos, se apresentando como professora e criadora do projeto Pioneiros Mirins e relatando obras que teriam sido feitas em sua gestão, dentre as quais o projeto da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que atualmente está sendo construído na cidade.

Estiveram presentes também os ex-deputados estadual Iderval Silva e Manoel Queiroz e Osvaldo Reis, ex-deputado federal.



O comitê funcionará diariamente até o final da campanha, das 8h às 19h, para entrega de material de campanha e plotagem de veículos.





Caminhada da coligação pelas ruas de Augustinópolis