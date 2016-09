Ruraltins busca parcerias para o desenvolvimento no meio rural

Com a proposta de fortalecer o serviço de assistência técnica e proporcionar o desenvolvimento no meio rural, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins) vem buscando parcerias com empresas ligadas ao setor produtivo e à extensão rural.

Nesse sentido, na manhã desta quarta-feira, 31, o presidente Pedro Dias, acompanhado de técnicos da instituição, visitou a sede da empresa Zoofértil – Laboratório Agropecuário , especializada em análise de solo, com sede na Capital. Durante o encontro, o sócio-diretor Mauricio Bassani dos Santos recepcionou o grupo e fez uma breve apresentação dos campos de atuação da empresa, destacando que o trabalho coletivo é fundamental para que os produtores empreguem as novas tecnologias.



“Nosso grande desafio atualmente é mostrar as potencialidades existentes no solo, além de fazer com que o produtor enxergue esse diferencial, para que seja capaz de utilizar as ferramentas disponíveis, de tal forma que tenha conhecimento e saiba o caminho a ser percorrido. Desse modo, dentre todos os parceiros estratégicos, o Ruraltins, é sem dúvida nenhuma, o principal parceiro, que pode promover ações e levar essas tecnologias, ao homem do campo, de forma prática”, avaliou o sócio-diretor.



Para o presidente do Instituto, Pedro Dias, a expectativa é que o trabalho conjunto com as instituições ligadas ao meio rural melhore a produtividade das unidades familiares, assistidas pelo órgão, em todo o Estado. “Nossos objetivos, ao buscar essas parcerias, são qualificar nossos técnicos e ajudar o produtor na tomada de decisões que ampliem o seu negócio. O setor primário é a base e deve ser fortalecido”, frisou o gestor, completando que outras reuniões serão agendadas para dar início às estratégias de ações.



A empresa Zoofertil atua no mercado há 19 anos, mas, desde dezembro de 2015, está com nova direção. A Zoofértil faz parte do Grupo MB Parceiros.