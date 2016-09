A candidata do PMDB, Carmem Alcântara, faz seu primeiro comício no bairro São José

Foto: Divulgação Candidata fala com ex-deputado e seu irmão, vereador Manoel Queiroz discursa

AUGUSTINÓPOLIS - A candidata a prefeito de Augustinópolis coligação “Avança Augustinópolis”, a ex-prefeita Carmem Alcântara (PMDB), fez seu primeiro comício na noite desta quarta-feira (07) no bairro São José.



Acompanhado de seus correligionários, candidatos a vereador que fazem parte da coligação e representantes de vários partidos. Carmem percorreu ruas do bairro e conversou com moradores e falou de seus projeto para o bairro caso seja eleita.



À noite o candidato subiu ao palanque montado na rua principal do bairro, ao seu lado estava o candidato a vice, Cícero Paulo (PR), o ex-deputado estadual Manoel Queiroz e dos candidatos a vereador.



Em sua fala o candidato do PMDB destacou os projetos que pretende para o bairro, como uma escola, cascalhamento e calçamento de ruas caso seja eleita.