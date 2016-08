Servidores públicos viajam para protestar em Palmas

Nesta terça-feira às 18h os servidores públicos da educação e das demais categorias saíram de Augustinópolis com destino a Palmas, onde se concentrarão no Sindicato dos Trabalhadores da Educação no Estado Tocantins (Sintet).

Chegando à capital do Tocantins, os grevistas pretendem, juntamente com membros de outras categorias que estão parados desde o dia 10 de agosto, realizar um ato público reivindicando a principal pauta desta paralisação que é o pagamento dos retroativos da data-base de 2015 e também a implantação do índice de 9,8307%, referente à data-base de 2016.



Os grevistas que saíram de Augustinópolis alugaram um ônibus para transportar cerca de 50 manifestantes.



Conforme Coracy Paula, presidente da regional Bico do Papagaio do Sintet, durante os 21 dias de paralisação não houve nenhum avanço nas negociações, exceto uma reunião com um secretário do Governo, identificado apenas como Jeferson, que assegurou não fazer nenhum corte de ponto aos servidores.



“Estamos indignados, muito tempo perdido, sem trabalhar e sem aula para os alunos. A sociedade está aborrecida”, declarou Coracy Paula.