Segurança Pública lança segunda chamada para o curso de formação da Polícia Civil

Em razão de vagas remanescentes da primeira convocação para matrícula dos candidatos aprovados para os cargos Delegado de Polícia Civil, Médico Legista e Perito Criminal, o Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Segurança Pública do Tocantins (SSP), divulga nesta quarta-feira, 31, uma segunda chamada para efetivação de novas matrículas. O edital, com os novos prazos para matrícula e apresentação de documentos para investigação social e criminal, também estará disponível no site da SSP (http://www.ssp.to.gov.br/policia-civil/concurso).

Os candidatos convocados nessa segunda chamada, terão apenas dois dias (1º e 2 de setembro de 2016) para garantir sua participação no curso de formação e, consequentemente, a permanência no concurso público para provimento de vagas e cadastro de reserva da Polícia Civil. Os convocados deverão comparecer na sede da Academia da Polícia Civil (Acadepol), na Quadra 804 Sul, Alameda 07, Lote 01, Plano Diretor Sul, Palmas, TO, das 8 às 17 horas (horário local), portando todos os documentos necessários, conforme os editais.



O diretor da Acadepol, delegado Marcelo Falcão, esclarece que não haverá prazos extras para matrículas e entregas de documentos. Porém, caso continue havendo vagas remanescentes, uma terceira chamada poderá ser publicada até a próxima terça-feira, dia 6 de setembro. “Alertamos os candidatos para o cumprimento desses prazos, tendo em vista a proximidade do início dos cursos de formação que já iniciarão no próximo dia 12 de setembro”, destacou.