Conhece a dieta da felicidade?

Ninguém discute que o hábito de comer frutas e vegetais sempre esteve associado a uma vida saudável. Médicos e nutricionistas concordam que a inclusão desses alimentos em nosso cardápio se traduz numa série de benefícios à saúde, como redução do risco de câncer e de ataques cardíacos, além estarem associados a fatores de ordem estética. Mas para além dessas virtudes, pesquisadores da Universidade de Warwick, no Reino Unido, em colaboração com a Universidade de Queensland, na Austrália, descobriram que comer mais frutas e vegetais está diretamente relacionado a um aumento da sensação de bem-estar e felicidade.

A pesquisa, que será publicada no American Journal of Public Health, chegou à conclusão de que os níveis de felicidade das pessoas estudadas aumentaram para cada porção extra de frutas e vegetais consumida (no limite de 8 porções ao dia). A diferença de humor constatada foi tão flagrante que, segundo o estudo, é equivalente à mudança de ânimo proporcionada pela troca do status de “desempregado” para “empregado”. Uma evolução que, em tempos de recessão, convenhamos, não é nada desprezível.



É claro que essa felicidade não ocorre do dia para a noite, embora possa ser alcançada num período relativamente curto para os padrões da ciência: 24 meses. Foi esse o tempo que os voluntários levaram para que o aumento dos seus padrões de felicidade fossem detectados pela pesquisa, que acompanhou mais de 12 mil pessoas escolhidas aleatoriamente. Durante esse período, as pessoas submetidas à dieta mantiveram um diário relatando sua alimentação e passaram por testes de mensuração do seu bem-estar psicológico.



O argumento da felicidade, vale dizer, sob o respaldo da Psicologia, é sem dúvida mais persuasivo para conquistar adeptos para essa dieta na medida em que também está associado à “espiritualidade”, e não apenas a fatores biológicos e profiláticos, verificáveis somente a longo prazo (como uma possível queda na incidência de câncer, por exemplo). As pessoas querem ser felizes agora, e tanto melhor se, para isso, elas recorram a uma alimentação mais saudável.



Alguns pesquisadores acreditam ser possível uma relação entre esse estudo e pesquisas sobre antioxidantes que estabelecem uma ligação entre o otimismo e a presença de carotenoides, uma classe de moléculas comuns em vegetais e uma das responsáveis pela síntese da vitamina A no organismo. No entanto, antes de tirar conclusões, os cientistas defendem que é preciso avançar mais nas pesquisas.