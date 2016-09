Pedalar estimula a atenção e também promove o convívio social

Nunca é tarde para aprender a andar de bicicleta. Será que pedalar funciona também para quem tem doenças reumáticas? O reumatologista Fabio Jennings fala sobre o assunto.



Pedalar envolve força nas pernas, equilíbrio e estabilidade. Aprender a pedalar ainda na infância faz com que a criança adquira autonomia, mantenha o corpo em movimento, desenvolva a coordenação motora e o equilíbrio.



Os benefícios não são apenas físicos. Pedalar estimula a atenção, a disciplina, a concentração e integra os amigos, gerando convívio social. Pedalar não é instintivo, é um aprendizado, por isso é importante o estímulo correto, que inclui a escolha da bicicleta, o ajuste do banco e das rodinhas traseiras.



O sistema nervoso tem como principal característica a capacidade de reter informações nos neurônios e na rede que eles formam. No caso das atividades motoras, quem comanda os movimentos é o cerebelo, parte do encéfalo responsável pela coordenação motora e pelo equilíbrio, que fica na região da nuca, logo acima do pescoço.

Para sair do sedentarismo com a ajuda da bicicleta, é importante pedalar pelo menos durante 30 minutos, na intensidade leve, no mínimo 3 vezes por semana. As pernas podem doer no início, mas é normal porque o exercício tem impacto localizado. Por ser uma atividade aeróbica, ela promove um aumento na produção das beta endorfinas, que aumentam a sensação de alegria/prazer, além de melhorar o controle da pressão arterial e controlar a glicemia.