Modelo britânica entra no Guinness

Uma modelo britânica com mais de 15 centímetros de pelo facial entrou para o Livro Guinness dos Recordes por ser considerada a mulher mais jovem do mundo a ter uma barba cerrada.

Harnaam Kaur, de 24 anos, também é ativista e faz campanha por uma visão mais positiva de corpos que não se encaixem em padrões tradicionais.



Hoje, ela cultiva a barba como uma forma de superar anos de bullying sofrido por conta de sua aparência. Ela conta que, no começo da adolescência, passava a maior parte de seu tempo trancada no quarto e pensava em suicidar-se.



Aos 16 anos, ela desistiu de tentar raspar ou depilar os pelos faciais e aceitou sua aparência, depois de ser batizada na religião sikh.



Para Kaur, a inclusão no Livro Guinness dos Recordes foi uma experiência que a deixou mais "humilde".



"Acho que finalmente me encontrei na minha forma natural. Quando minha autoconfiança aumentou, me senti mais segura para conversar com pessoas novas. Acho que, de uma forma, eu floresci", disse a modelo em uma entrevista à BBC no começo do ano.



Kaur tem síndrome do ovário policístico, um problema hormonal que pode resultar no crescimento excessivo de pelos no rosto.



Em março de 2016, ela se transformou na primeira modelo com uma barba a participar de um desfile da Semana de Moda de Londres.