7 malefícios que você não sabia que o uso constante do jeans poderia causar

Por volta do ano de 1792, em Nimes, na França, o jeans começou a ganhar a forma como é conhecido. Inicialmente conhecido como “tecido de Nimes”. Seu principal uso era por trabalhadores de campo e marinheiros italianos, por conta de sua alta durabilidade e dispensar muitos cuidados no manuseio. Algum tempo mais tarde, ao ingressar nos Estados Unidos, o jeans ganhou alguns interessantes usos.



Por volta de 1853, Levi Strauss, um judeu alemão, se encontrava pelos lados da Califórnia. Ele vendia lona para carroças e, ao ver que as roupas usadas pelos mineiros não eram as mais adequadas, levou um dele a um alfaiate para que pudesse fazer uma calça com o tecido que usavam para cobrir carroças. Por não ser um tecido flexível, Levi encontrou no “tecido de Nimes” o efeito que procurava. Com o passar dos anos, as calças jeans começaram a se popularizar de maneira frenética.



Atualmente, podemos ver o qual comum são. Basta olhar ao seu lado, no trabalho, na escola, universidade, festas, etc., conte quantas pessoas nesse local estão usando uma calça jeans, ou qualquer coisa feita de jeans. Com sua popularização também vieram os mais diversos modelos, tipos e cores. Quanto mais se tentava ajustar as calças ao corpo, mais apertadas elas se tornavam. Porém, esses ajustes tão justos, causam alguns malefícios ao organismo. Veja alguns:

1 – Celulites

Segundo o cirurgião vascular, Fernando Bacalhau, membro da Sociedade Brasileira de Laser em Medicina e Cirurgia, “As regiões com celulite têm a circulação sanguínea prejudicada. Ao usar uma calça apertada, por exemplo, a passagem do sangue fica ainda mais comprometida, o que pode contribuir para a evolução do grau da celulite”.



2 – Dores



Quando usamos calças apertadas, elas restringem nossos movimentos. Isso faz com que os músculos fiquem sobrecarregados, sendo necessário que façam mais esforço para se movimentarem. Além disso, podem dar a sensação de formigamentos, ardência e excesso de peso.



3 – Varizes



Para quem não sabe, as varizes são veias que, por conta da pressão, se dilatam e deformam. Como consequência dessa deformação, principalmente as mulheres, podem ter inchaços e dores. As calças jeans, principalmente quando apertadas, ajudam no surgimento das varizes.



4 – Prejudica a respiração



Fazendo com que ela se torne mais difícil. Por serem apertadas, as calas jeans não permitem que o oxigênio circule regularmente pelo corpo, provocando a respiração curta. Essa respiração é responsável por causar estresse, ansiedade, atrapalha a concentração e colabora para o envelhecimento.



5 – Atrapalha a digestão



Quando muito apertadas, as calças fazem pressão no estômago, atrapalhando a digestão, sendo capazes de causar azias e refluxos. Isso acontece porque a pressão causada pela calça faz com que os ácidos da digestão retornem ao esôfago.



6 – Saúde íntima



Tanto do homem quanto da mulher. As calças jeans aumentam a umidade e calor, permitindo o surgimento de fungos e bactérias, além de várias doenças recorrentes.



7 – Retém líquidos



A retenção de líquidos é prejudicial ao organismo tanto pelo aspecto físico quanto à saúde. A retenção de líquidos colabora para o inchaço além de ser prejudicial ao sistema urinário.