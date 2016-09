Foto: Internet

Quando você tem vontade de fazer xixi, você vai ao banheiro ou fica segurando? Se fica segurando, a ginecologista Dra. Ana Lúcia Beltrame explica porque você deve mudar este hábito.



A nefrologista Dra. Cristina Coelho Rocha também participa do programa explicando como as cistites frequentes podem prejudicar a saúde dos rins.



Para entender melhor o problema, é importante saber as diferenças entre a uretra do homem e a uretra da mulher. A da mulher tem apenas 4 cm e a do homem 20 cm.



Em resumo, as bactérias invasoras têm que percorrer um caminho menor e mais fácil para entrar no corpo feminino.



As infecções baixas na mulher normalmente atingem a uretra e a bexiga. Elas são causadas por bactérias invasoras que se aproveitam das condições propícias para atingir estas regiões.



O excesso de higiene íntima ou higiene errada também podem ser alguns causadores do problema. A ducha de água que invade a uretra pode carregar água e bactérias para dentro do corpo. O mesmo vale para a higiene incorreta, de trás para frente.



Outros fatores são as alterações hormonais ou imunológicas. Elas alteram a flora das bactérias já existentes, permitindo a entrada das invasoras.



As infecções altas podem atingir o ureter e os rins. Nos rins, atingem os nefrons, unidade filtrantes do sangue, causando a pielonefrite. Em casos graves, essas unidades filtrantes podem ser desativadas até os rins pararem de funcionar. Além da dor e da urgência em fazer xixi, quando a infecção é alta, febre, calafrios e vômitos podem ser sinais da doença.