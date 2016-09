Dormir sem roupa pode reduzir risco de diabetes e ainda queima calorias, segundo pesquisa

Se você ainda tinha dúvidas de que dormir sem roupa faz bem à sua saúde, você terá boas razões para deixar o pijama de lado.



Um estudo internacional feito por especialistas norte-americanos da Fundação Nacional do Sono dos EUA concluiu que dormir sem roupas, além de queimar calorias e melhorar a qualidade do sono, ainda reduz o risco de diabetes.



Essa investigação revelou vários benefícios de deixar o pijama de lado e dormir pelado. Um deles é a qualidade do sono: ao dormir sem roupa, o corpo tem maior facilidade em arrefecer e manter a temperatura ideal para uma noite reparadora.

Outra vantagem é com o aumento da “gordura boa”, que queima calorias para gerar calor enquanto você dorme. Um estudo anterior tinha mostrado que um grupo de homens que passou quatro semanas dormindo em quartos com temperatura de 19 graus duplicou, nesse período, a sua quantidade de “gordura boa”. Testes mostraram que ao longo do dia queimavam mais calorias e a sensibilidade à insulina também tinha melhorado.