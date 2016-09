Tem TDAH? Então pedale

Desconcentração e um ritmo acelerado demais não são as únicas chateações que afligem pessoas com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Confusão, fadiga e depressão também podem dar as caras. A boa notícia é que pesquisadores da Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos, constataram que passar 20 minutos por dia em cima de uma bicicleta ameniza essas repercussões negativas. "Os exercícios estimulam a geração de neurotransmissores responsáveis pelo controle do humor, como dopamina, serotonina e endorfina", justifica Sidney Oliveira Filho, profissional de educação física do Grupo Ultrafarma. "E vários estudos indicam que a produção dessas substâncias se encontra desregulada em quem tem TDAH", conclui.



Malhação substitui os remédios?



Nada disso. "Por enquanto, não existem evidências de que a atividade física melhora a hiperatividade e a atenção em si", avisa o psiquiatra Luis Augusto Rohde, presidente da Federação Mundial de TDAH. Mexer o corpo é mais um componente do tratamento.



Depressão



Não faltam trabalhos comprovando que suar a camisa ajuda a contornar a tristeza e outros sintomas do quadro.



Transtorno bipolar

Uma revisão australiana da Universidade Central de Queensland mostra que bike, caminhadas e afins favorecem o equilíbrio do humor.