População de Augustinópolis recebe nova sede do Ministério Público Estadual

Com a presença da comunidade local, membros e servidores do Ministério Público do Tocantins, entre outras autoridades, o Procurador-Geral de Justiça, Clenan Renaut de Melo Pereira, entregou oficialmente nesta sexta-feira, 02, a sede própria das Promotorias de Justiça de Augustinópolis. O novo prédio recebeu o nome do fundador da cidade, Augusto Pereira Costa, e atenderá, também, à população dos municípios de Carrasco Bonito, Esperantina, Praia Norte, Sampaio e São Sebastião do Tocantins, beneficiando mais de 49 mil pessoas.



“Este prédio representa muito, não só para a região do Bico do Papagaio, mas também para o Ministério Público do Tocantins, que passa a dispor de mais uma sede própria, com autonomia e conforto. Mesmo em tempos de crise financeira, o planejamento desta gestão se mostrou eficiente e permitiu a entrega desta importante obra à comunidade”, comentou Clenan Pereira.



O promotor de Justiça da Comarca, Paulo Sérgio Ferreira de Almeida, ressaltou a importância das boas praticas administrativas em momentos de crise e destacou o empenho do PGJ na edificação da sede. “Cada tijolo assentado será revertido em trabalho e prestação de serviço à população de Augustinópolis”, disse.



Após o descerramento da placa de inauguração, autoridades que contribuíram com a construção da obra foram homenageadas pelo PGJ, que agradeceu à prefeita Deijanira de Almeida e aos deputados estaduais Amélio Cayres, Rocha Miranda, José Bonifácio e Valderez Castelo Branco.



A solenidade foi concluída com bênçãos ecumênicas e visitas às novas instalações.



Foram investidos R$ 1,1 milhão na obra, onde estão instalados dois gabinetes para promotores de justiça, com salas e banheiros anexos para analistas ministeriais, recepção, sala de audiências e reuniões, protocolo, sala para técnicos e estagiários, sala para rack, arquivo, almoxarifado, copa, depósito para material de limpeza e sanitários masculino e feminino. Todo o prédio foi edificado respeitando a Lei de Acessibilidade, com rampas de acesso e banheiros exclusivos para pessoas com deficiência física.

Com a inauguração, o Ministério Público Estadual passa a dispor de dezesseis sedes próprias de promotorias de justiça. Mais uma obra está em andamento, na cidade de Porto Nacional, com investimentos na ordem de R$ 3,6 milhões. A previsão é que esta seja inaugurada ainda em 2016.