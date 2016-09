Uma solução para o sindicato dos bancários: cortar o braço direito

Bancários estão em greve há duas semanas em protesto contra as agências digitais. A automação das agências, dizem os sindicalistas, tem eliminado empregos e direitos dos trabalhadores.



Se essa lógica está correta, então os sindicatos deveriam exigir que todos os bancários cortassem o braço direito – ou o esquerdo, no caso dos canhotos.



Ora, o braço é uma tecnologia que facilita a vida e agiliza trabalhos, portanto rouba empregos. Milhares de vagas de trabalho seriam criadas se os trabalhadores não tivessem o braço direito.



Alguém poderia argumentar que a falta de um braço faria as pessoas produzirem menos enquanto trabalham. Como a produtividade define o teto dos salários (nenhum patrão vai pagar mais do que os trabalhadores produzem), a falta de um braço pressionaria os salários para baixo.



Concordo. Do mesmo modo, a principal causa do enriquecimento dos trabalhadores é o aumento da produtividade criado pela inovação. Os sindicalistas em greve estão revoltados justamente com o fenômeno que possibilita aumentos de salários e prosperidade das nações.



É verdade que a tecnologia causa desemprego e que muitas vezes a “destruição criativa” causada por ela não é suave. Mas os trabalhadores que perdem o emprego no banco acabam se realocando em empregos mais produtivos e criativos.

Há três séculos, três quartos dos trabalhadores produziam comida. Se fôssemos nos preocupar com a preservação dos seus empregos, ainda estaríamos vivendo uma vida miserável de subsistência. E não haveria gente para ser analista de mídias sociais, youtuber ou… bancário.