Desafiar seu gato na alimentação pode evitar que ele entre em depressão

Foto: Internet

Quem tem um gato sabe: felinos até curtem perseguir uma bolinha de papel alumínio, mas eles gostam mesmo é de um cantinho. Você já deve ter encontrado seu bichano enrolado em uma confortável meia, em uma aconchegante gaveta ou até escondido entre o lençol e o colchão aprazíveis, perfumados e sedosos de uma cama recém-arrumada.



O problema é que só sombra e água fresca não bastam nessa vida. Uma pesquisa publicada na revista Journal of Feline Medicine and Surgery – sim, uma coleção periódica de artigos científicos dedicada inteiramente a gatíneos – sugere que é uma boa ideia do ponto de vista psicológico fazer seu Frajola lutar pelo pão de cada dia.



O fato é que o gato doméstico atual não é assim tão diferente de seu ancestral heavy metal, o gato selvagem africano. E se uma infância de filmes da Disney pode ensinar alguma coisa, é que nas savanas africanas a vida não é tão confortável quanto em um apartamento. Ou seja, felinos gostam de brigar por seu almoço, e isso é programação genética.



Segundo os pesquisadores, liderados por Leticia Dantas, da Universidade da Geórgia, gatos que são trancados em casa podem sofrer com obesidade, diabetes, problemas ortopédicos e, claro, tédio absoluto. Além disso, muitas vezes são obrigados a dividir sua tigela de comida com outro gato (o que é o fim). Na natureza, os bichinhos estão acostumados a fazer pequenas refeições ao longo do dia. Cerca de 50% das tentativas de capturar uma presa não dão certo, ou seja: resiliência e paciência também são parte do jogo.



Para solucionar o problema, os pesquisadores sugerem a veterinários e donos a implantação de quebra-cabeças com níveis crescentes de dificuldade, que liberem a comida aos poucos e exijam esforço mental e físico do gato. No início, informa o artigo, bichanos que já estão acostumados há muito tempo com um potinho tradicional podem se mostrar resistentes à novidade. Por isso, pode ser essencial tirar a tigela e começar a propor desafios simples só quando ele estiver com fome – esforço sem motivo? Jamais!



Embora haja uma série de brinquedos feitos especialmente para tornar a vida de um gato mais interessante, também é possível improvisar com coisas simples, como um rolo de papel higiênico. Basta encher o tubinho de comida, lacrar as extremidades e abrir um buraco na superfície por onde a ração saia aos poucos. O objeto cilíndrico irá rolar e é facilmente manipulável, tornando a refeição mais difícil e interessante.