Chuva interrompe discurso da candidata Carmem Alcântara

AUGUSTINÓPOLIS - A candidata à prefeita Carmem Alcântara (PMDB), da coligação Avança Augustinópolis, juntamente com os candidatos a vereador da coligação, realizaram na noite desta quarta-feira (14), comício no bairro Boa Vista, iniciado por volta das 19h. Participaram também do evento os ex-deputados estadual Manoel Queiroz, Iderval Silva e o atual prefeito de Sampaio, Luiz Anacleto com sua esposa Maria Marques.



Os discursos começaram às 20h30, com a chegada das alas jovens dos candidatos a vereador que faziam passeatas em outros bairros da cidade.



Cada candidato ao legislativo municipal teve poucos minutos para apresentar seu número e pedir votos. Outros apoiadores da candidata Carmem tiveram também uns minutos para mostrar seu apoio e pedir voto para a peemedebista.

A ex-prefeita teve seu discurso interrompido devido uma chuva rápida que caiu na cidade na noite de ontem. Mas no pouco tempo que falou citou algumas obras que, conforme ela, não foram concluídas, citando como exemplo uma creche que iniciou quando ela era prefeita.





Ala joevem chega para particiapr do comício