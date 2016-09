Açougues vão ter que comprovar origem da carne

Foto: Clayton Cristus

Matéria de autoria do deputado Jorge Frederico (PSC), aprovada na manhã desta quinta-feira, 1º, obriga estabelecimentos como supermercados e açougues a divulgarem a origem das carnes comercializadas. Embora não tenha votado contra o projeto, o presidente da Assembleia, deputado Osires Damaso (PSC), comentou na semana passada, durante a votação da matéria em primeira fase, que a informação exigida já se encontra na nota fiscal e que os estabelecimentos são supervisionados pela Vigilância Sanitária.



No geral



Nesta tarde, em uma rápida pesquisa com açougueiros de Augustinópolis e de outras quatro cidades da região por telefone, todos que foram ouvidos dizem qua não há nehuma inspeção na origem carne bovina ou outros animais abatidos e comercializados nos açougues. "Na maioria da cidades não tem seque abatedouros, imagine controle de qualidade ou origem", disse um alougueiro da cidade de Augustinópolis.