Polícia Militar desbarata fábrica clandestina de armas de fogo artesanais

ESPERANTINA – Policiais Militares do Destacamento de Esperantina desbarataram na zona rural do município, no Projeto de Assentamento União (PA União), por volta das 18h desta terça-feira, 30, uma fábrica clandestina de armas artesanais.



O Serviço de Inteligência da Polícia Militar recebeu denúncias de que no PA uma pessoa, que não teve o nome revelado, fabricava, reformava e vendia armas de fogo. Após constatar, “in loco”, a veracidade das informações, a equipe de Rádio Patrulha de Esperantina foi acionada para ir até o local. Quando os militares chegaram ao endereço, encontraram um lavrador, mas este afirmou que os materiais e as armas pertenciam a outra pessoa, mesmo assim foi dado voz de prisão e conduzido à Central de Augustinópolis para a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante.

No interior da casa os militares encontraram os seguintes materiais: 01 espingarda cal. 28 e 01 espingarda cal. 36, 01 torno, 01 lixadeira e 01 máquina de solda, além de vários utensílios para fabricação de armas de fogo.