Selfies aumentam infestação de piolhos em escolas, diz estudo holandês

A febre das selfies poderia estar por trás do aumento no número de piolhos entre os alunos do ensino médio da Holanda, revelou um estudo do Instituto Nacional de Saúde Pública e Meio Ambiente (RIVM) publicado nesta segunda-feira (29).



"Acredito que a razão é o comportamento dos estudantes do ensino médio. Há muitos abraços e, quando fazem selfies, o cabelo de um entra em contato com o dos demais e permite a transferência dos insetos", explicou a especialista Desiree Beaujean à TV holandesa "RTL".



Segundo o relatório, 28% de alunos do primário e 19% dos que estão no ensino médio na Holanda têm piolhos.



Devido ao aumento dessa praga na cabeça das crianças e adolescentes, o RIVM sugere modificar as campanhas de prevenção e conscientização.

"Os pais precisam saber que existem piolhos nas escolas do ensino médio", destacou Desiree.



O estudo, realizado com 2 mil voluntários, descobriu ainda que 3/4 das infecções acontecem nos cabelos das meninas, geralmente mais longos do que os dos meninos. Além disso, o RIVM detectou que um de cada dez adultos também tem piolho.