Ouvidoria do TRE realiza audiência pública em Augustinópolis

Para esclarecer e orientar a população e especialmente os candidatos e pessoas envolvidas na campanha a respeito da legislação eleitoral, a Ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO) realizou, na desta quinta-feira (25/08), uma audiência pública no auditório do Fórum de Augustinópolis, município sede da 21/[ Zona Eleitoral.Os trabalhos foram acompanhados pelo Ouvidor Eleitoral juiz Agenor Alexandre que esta à frente do ciclo de audiências.O coordenador de Gestão da Informação, Denilson Mariano, fez uma palestra para os participantes com os objetivos de esclarecer as dúvidas do público presente. “Tivemos muitas perguntas, entre elas assuntos sobre as reformas eleitorais, afastamentos, registros de candidaturas e incompatibilizações de cargos ou participações públicas” disse.O evento contou com público de cerca de 50 pessoas, entre eles os representantes do Ministério Público do Tocantins (MP-TO), da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Tocantins (OAB-TO), a Polícia Militar, pré-candidatos e a população em geral.