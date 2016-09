Os sapatos ortopédicos que fizeram este filhote de passarinho viver melhor

Um problema comum nas patas de pássaros recém-nascidos acaba de ganhar uma solução simples e muito efetiva graças ao California Wildlife Center (CWC), um centro de proteção aos animais selvagens nos Estados Unidos. Tudo começou quando um animal com as patinhas tortas foi resgatado pelo grupo, que decidiu se inspirar nos sapatos de neve para solucionar a deficiência.

O animal em questão é um passarinho da espécie Imitador-poliglota (Mimus polyglottos). Ele mal conseguia se manter em pé graças à deficiência nas patinhas. Porém, os especialistas do CWC criaram um sapato personalizado para melhorar a qualidade de vida do animal e ajudá-lo a se recuparar.



Durante algum tempo, ele precisou usar o acessório para permitir que sua pata voltasse à posição normal. Agora, segundo uma postagem no blog da instituição, o passarinho já se locomove sem o uso dos sapatinhos e está quase plenamente recuperado. ♥