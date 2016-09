Mercado eleva previsão de inflação para 2016

Economistas ouvidos semanalmente pelo Banco Central aumentaram suas projeções para inflação para 2016 e reduziram a previsão de quedas no PIB e na produção industrial. Segundo o Boletim Focus, a expectativa é que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) feche o ano em 7,36%, acima do teto oficial de 6,5%. A previsão anterior para o indicador era de 7,34%. Na semana passada, o IBGE divulgou que o índice ficou em 0,44% em agosto, o que representa uma alta de 5,42% no acumulado dos oito primeiros meses do ano.



Em relação ao PIB, a nova estimativa é de um déficit de -3,18% no ano, ante uma previsão de -3,20% na semana anterior. A queda esperada na produção industrial ficou em -5,93%, ante 6,03% na semana anterior.

Para 2017, as previsões de IPCA (5,12%), PIB (1,30%) e produção industrial (0,50%) permanecem inalteradas.