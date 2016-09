Conheça a Lei do Silêncio e como ela pode destruir o seu Sucesso

Muita gente costuma ser destruída ao longo do caminho na preparação de provas, concursos e certames por não respeitar a Lei do Silêncio, uma regra de ouro.

Uma das coisas que você tem que fazer que é mais importante no seu processo de preparação é você trabalhar sua confiança. E isso não é fácil porque às vezes não acreditamos em nós mesmos, mas de alguma forma temos uma pequena confiança que nos ajuda a ter forças para estudar.



E o que a Lei do Silêncio diz? Ela diz que você não deve conversar nem compartilhar os seus sonhos com quem não acredita em você.



E por que isso é tão importante? Porque ficar insistindo em tentar convencer as pessoas que você é capaz de realizar algo faz você desperdiçar uma energia preciosíssima que você deveria estar utilizando para poder estudar. Essas pessoas não vão fazer nada a não ser drenar toda a sua energia, te jogar para baixo, e não vão ficar felizes enquanto não te verem na lama. Essa é a verdade!



Repara que muitas vezes as pessoas fazem isso não por culpa delas, mas porque o que você está se propondo a fazer está muito fora do campo de possibilidade delas, muito fora do que acreditam ser possível. Essas pessoas acham que é preciso estudar 5 anos para passar no concurso, tem que dar sorte, ter alguma benção ou rolar um milagre. E a gente sabe que estudando com técnica, com estratégia, com um modelo de estudos bem formatado não é assim que funciona, pois tem um caminho que você vai seguindo até chegar lá, com um grau de consistência gigantesco que faz com que algumas pessoas passem em 3, 4 ou 5 concursos em sequência. Claro que existem alguns gênios, mas isso é minoria! A maioria das pessoas que passa consistentemente em concursos é porque tem uma metodologia, um passo-a-passo, uma estratégia e técnicas. É simples!



As pessoas acreditam em força de vontade… “Vai lá que você consegue!!!”… Daí você não consegue e elas dizem ”é assim mesmo!” Mas então você diz que quer passar em concurso e elas vão te jogar para baixo. Então pare de falar com quem não acredita em você: Lei do Silêncio.



Se você tem que compartilhar com alguém porque é casado(a), ou porque tem uma pessoa muito próxima, faça isso uma única vez e pronto. Mesmo que a pessoa te jogue para baixo, será apenas nessa vez, não fica tentando convencer a pessoa, pois essa energia poderá ser drenada e acabar com você, te deixando desolado. Lei do Silêncio, o que convence é o resultado! Apenas empenhe-se e mostre que você está trabalhando duro.



A gente só deve compartilhar os nossos sonhos, as nossas vontades, os nossos desejos, a nossa luta com quem nos impulsiona pra frente.



Muitas vezes as pessoas te jogam para baixo, falando que é para seu próprio bem, que só querem mostrar o que pode dar de errado, mas na verdade elas estão simplesmente sendo cruéis. Há outras maneiras de ajudar, às vezes uma pessoa pode até ser dura, mas no final você entende que a pessoa realmente acredita em você, que ela realmente está do seu lado, e isso, infelizmente, não acontece na maioria das vezes.



Pare de sair contando para todo mundo quando você começar a estudar para concurso! Isso é um escoador de energia e só vai te fazer mal! Não estrague o seu sonho e a sua energia com quem só quer te jogar para baixo, compartilhe com quem te impulsiona para frente!