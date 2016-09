Sete dicas para nota máxima no uso da norma padrão da língua

As redações do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) são corrigidas a partir da análise de cinco competências exigidas dos candidatos. Cada uma dessas competências vale 200 pontos. Na primeira delas, os avaliadores cobram "demonstração do domínio da norma padrão da língua escrita".

Muitos candidatos pensam que para tirar 200 pontos nesse critério basta não cometer nenhum erro de ortografia. Não é bem assim.



Veja abaixo os sete pontos identificados no texto da aluna Cecília Maria Lima Leite. Todos eles vão além de não cometer erros de ortografia:



1. Domínio da pontuação

2. Riqueza de vocabulário

3. Tom formal

4. Uso de termos específicos para a temática

5. Domínio das relações sintáticas

6. Uso correto dos pronomes relativos

7. Respeito às normas de regência