Problemas hormonais podem dar sinais pelo corpo

Alguns problemas hormonais podem demonstrar sinais na pele. Você já se olhou no espelho hoje? É preciso ficar atento, pois antecipar o diagnóstico ajuda no tratamento.



O ovário policístico é uma alteração metabólica que ocasiona a alteração hormonal. Um dos sinais do problema é a queda de cabelo, o aumento da acne, mais oleosidade na pele e alterações menstruais. É importante lembrar que mulheres com herança familiar, mais gordinhas e com familiares diabéticos tem mais propensão à doença.



O diabetes, por exemplo, pode se manifestar com manchas escurecidas que aparecem nas dobras do pescoço, no antebraço, axilas e cotovelos. Estes sinais podem ser resistência à insulina e, geralmente, aparecem em obesos, mas a pessoa magra também pode ter.



Os hormônios do metabolismo também entram nessa. As pálpebras inchadas com aquela bolsa embaixo dos olhos pode ser sinal de hipotireoidismo. Na verdade, o corpo todo está com líquido retido, mas a pele da região dos olhos é a mais mole e por isso fica mais aparente.

Em casos de hipotireoidismo avançado que não foi tratado, a pessoa não consegue enxergar devido ao inchaço. O hipotireoidismo também pode fragilizar as unhas, que ficam escamando.