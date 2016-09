Esqueça a regra dos cinco segundos

Quase todo mundo já ouviu falar da regra dos cinco segundos. Para quem não conhece, funciona mais ou menos assim: quando um alimento cai no chão, reza a lenda que você não corre o risco de contaminação se pegá-lo antes desse intervalo de tempo. Acontece que não é tão simples assim.



"Essa regra é uma simplificação do que realmente acontece quando as bactérias são transferidas de uma superfície para um alimento", disse Donald Schaffner, especialista em alimentos da Universidade Rutgers, nos Estados Unidos, e responsável por testar essa teoria. "Algumas bactérias podem até contaminar a comida instantaneamente", explicou o autor ao site da universidade.



No estudo, Shauffner observou o comportamento de bactérias presentes em quatro superfícies (aço inoxidável, azulejos de cerâmica, madeira e carpete) ao entrar em contato com alguns alimentos, como melancia, pão, pão com manteiga e bala de goma. A equipe notou que a melancia apresentou o maior índice de contaminação.



"A transferência de bactérias para a comida parece ser bastante afetada pela umidade", esclareceu o cientista. Segundo o expert, o fato de os micróbios não terem pernas é o maior responsável por isso. E como a melancia é cheia de água, torna-se um prato cheio para os micróbios.



"E o maior tempo de contato com alimentos geralmente resulta na passagem de mais bactérias para os alimentos", acrescentou. Isso significa que o tempo que o alimento fica no chão tem influência sim – só que não é o único fator que conta. As características do local em que o alimento cai e o tipo de comida também fazem diferença nesse processo. E pasme: quando comparado à cerâmica e ao aço inoxidável, o carpete foi o que menos infectou a comida.

Então, quando seu pão cair no chão (independentemente se a manteiga ficar virada para baixo ou para cima), por mais doloroso que seja, é melhor deixá-lo de lado.