Menina morre afogada após cair em tambor de água no PA São Roque

AUGUSTINÓPOLIS - Uma tragédia foi registrada na tarde desta quarta-feira (7) no PA São Roque. Conforme as informações, uma menina de um ano e três meses morreu afogada após cair em um tambor de com água.

De acordo com informações da Polícia Militar, a criança, que não teve o nome divulgado, brincava no quintal de casa com outra criança quando ocorreu o incidente que a fatalizou. No local havia um tambor de 50L e a criança teria tentado olhar para a água no tambor e escorregou, caindo com as pernas para cima.



Ainda conforme informações da PM, a menina chegou a ser levada para o hospital da cidade, no local os médicos confirmaram a morte. O corpo da criança deve ser levado para o Instituto Médico Legal (IML), de Araguaína ou Tocantinópolis.