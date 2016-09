Crônica de uma noite de desespero no Hospital Regional de Augustinópolis

*Leonilson S. Silva



Passei quase a noite inteira no Hospital Regional de Augustinópolis, custodiando o homem de sete vidas, aquele que matou a esposa com sete facadas e deu, em seguida, três facadas no próprio peito esquerdo e ainda cortou a garganta, indo em seguida para mato e sendo achado, vivo, após caminhar por aproximadamente dois quilômetros e ter perdido aproximadamente dois quilômetros de sangue. Está vivinho da silva, aqui no hospital, morrendo senão no corpo, sim na própria alma.



É comum seu choro, preso ao leito por uma algema no pé. Sempre que de repente lhe vem a realidade, caem às lágrimas, as piores lágrimas que podem escorrer nas avenidas da face de um ser humano. São as lágrimas do desespero, do arrependimento, da mais extrema tristeza. Mas está vivo, e vai pagar, pouco a pouco, com o próprio abandono e o mais pungente desespero, pelo que fez com sua esposa, com seus filhos, com a própria vida.



Mas, na verdade, não é isso o que mais comove ou revolta nos corredores e salas desse hospital. O que mais comove e que o pior e maior abandono não é apenas o desse homem desgraçado. Ė o abandono coletivo, o abandono político em que se acham tantas pessoas carentes e doentes que se sentem obrigadas a precisar desse hospital. Nota-se que essas pessoas estão sofrendo desesperadamente, abandonadas ao descuido, ao desleixo, à negligência humana daqueles que foram escolhidos para cuidar e proteger.



Nunca vi tanta precariedade em um hospital. Nunca vi tanta pobreza. O senso de humanidade dos nossos governantes desapareceu. Parece que não mais pulsa dentro de cada um deles aquele sentimento de piedade, de compaixão, e de qualquer outro sentimento que nos distinguem dos animais brutos.



Porque a extrema desumanidade com que lidam com o que é do povo, com o que existe para o bem comum, pouco os distingue desses animais. Viram as costas para as pessoas na hora que mais precisam, que é a hora de doença, e hora do desespero, a hora do sofrimento. Pessoas que trabalham, país e mães de família que suam ao sol trabalhando, gerando riquezas para a sociedade, e para o Estado, e na hora que precisam de um pouco de retribuição, por meio de um serviço tão essencial como o da saúde pública, são expurgados, esquecidos, abandonados.



Ninguém que adoecer, mas adoece. Ninguém quer se acidentar; mas se acidenta. São as tragédias da vida humana. Mas é nessa hora que cada pessoa merece o mais digno respeito, o mais justo cuidado. Não ficaram largadas, abandonadas, esquecidas entre as paredes e pelos corredores de um hospital precário, pobre, desgraçado, à semelhança do espírito daqueles que são gestores do que é público.



Um hospital que nem um café da manhã tem, nem um copo de leite, e os doentes precisam se conformar com um copinho de chá salobro, porque o açúcar não deu para adoçar. Um hospital que não tem nada, apenas o nome de hospital. Um hospital que já deveria estar no hospital e ter sido despachado pelos médicos, para ir sofrer a condenação do abandono debaixo de sete palmos de terra.



A noite decrita foi do dia 16 para 19/09/16



* Leonicio S. Silva é agente da Polícia Civil em Augustinópolis