Conheça a melhor maneira de descongelar a comida

Um grupo de cientistas afirma que tirar a comida do freezer e colocar na geladeira durante a noite, para que ela descongele, não é o melhor método nem o mais seguro para realizar o procedimento.

Susanne Ekstedt, pesquisadora do SP Technical Research Institute of Sweden, em Gutemberg, diz que o melhor método é o antigo, que nossas mães costumavam fazer, usando água fria. Mas é preciso ter atenção: é preciso selar muito bem a comida num saco plástico e mergulhá-lo em água fria.



Segundo a especialista este método faz com que a comida esquente mais rápido e por isso fique com um gosto melhor.



Usar água quente e o micro-ondas não são métodos aconselhados de maneira alguma, pois além de estragarem o sabor e a textura da carne, aumentam o risco de contaminação.



Bjørg Egelandsdal, professora na Norwegian University of Life Sciences, diz que “nunca houve qualquer prova científica de que a comida deve ser descongelada na geladeira”, segundo cita o jornal The Sun.



Apesar de a geladeira ser considerada mais higiênica, caso queira preparar a comida imediatamente, o melhor é usar água fria para fazer o descongelamento.