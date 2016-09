Goiabeira tem flores brancas e aromáticas e frutos doces

Goiabeira (Psidium guajava) é árvore frutífera que pertence à família Myrtaceae e pode medir até 7 metros de altura

Tem folhas brancas e aromáticas, que são conhecidas popularmente pelos efeitos medicinais contra a diarreia e também para tratamento de inflamações da boca, garganta e lavagens locais de úlcera. É ingerida por meio do chá, com a realização de bochechos e gargarejos.



A árvore apresenta madeira dura e compacta e é utilizada na produção de moirões, cabos de ferramentas, cangas e lenha.



Em geral, a goiabeira floresce a partir do final de setembro a meados de novembro. Os frutos, que são consumidos pelo homem e também pela fauna silvestre, amadurecem entre os meses de dezembro a março. O fruto é usado também para a produção de um doce popular no Brasil: a goiabada.



É uma planta rústica que germina em todo o tipo de solo, devido à sua extrema vitalidade e resistência. Só não se desenvolve em locais muito frios em que ocorrem geadas.



A árvore originária da América tropical ocorre em regiões de Mata Pluvial Atlântica e principalmente nas formações abertas dos solos úmidos.





Goiabeira tem flores brancas e aromáticas e se destaca por beleza