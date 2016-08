Programa de Educação Financeira do Tocantins é destaque nacional

Os bons resultados do Programa de Educação Financeira desenvolvido nas escolas do Tocantins têm colocado o Estado em destaque frente às demais unidades da federação. Motivados pela desenvoltura da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc) na execução do programa, representantes do Banco Mundial e da Associação de Educação Financeira do Brasil (AEF) estarão no Estado nesta terça e quarta-feira, dias 30 e 31 de agosto, para uma série de reuniões.



Os representantes dos principais apoiadores do programa no país serão recebidos pela titular da Seduc, professora Wanessa Sechim; técnicos da pasta; professores e estudantes atendidos pelo programa. Também estão previstas reuniões com a Universidade Federal do Tocantins (UFT) e a Fundação de Apoio Científico e Tecnológico do Tocantins (Fapto).



O Programa de Educação Financeira foi implantado no Tocantins em 2010, com apenas 17 escolas de ensino médio. Em 2015, foram atendidas 76 escolas de ensino médio e cerca de 15 mil alunos. Agora, em 2016, o programa está sendo expandido para todas as 435 escolas que ofertam o ensino fundamental. “Com o êxito que o programa tem tido, neste ano, a meta da Seduc é universalizar a educação financeira em toda a rede estadual”, frisou a coordenadora estadual do programa, Alessandra Camargo.



Segundo a coordenadora, o Tocantins se diferencia dos demais estados em diversos aspectos. “Nós somos o único estado que inseriu a educação financeira no Plano Estadual de Educação. Com a expansão do programa, a Seduc também utilizou recursos próprios para a aquisição do material que será distribuído em todas as escolas estaduais”, enfatizou.



Programação



Nesta terça-feira, 30, ocorre a reunião com o economista do Banco Mundial, Caio Piza, e a superintendente da AEF-Brasil, Cláudia Forte, para apresentação da proposta de inserção da educação financeira nas avaliações do Sistema de Avaliação Permanente da Aprendizagem do Estado do Tocantins (Sisap-TO).



Também será realizado um encontro com professores e estudantes do Centro de Ensino Médio (CEM) Castro Alves e do CEM Santa Rita, além de técnicos da Diretoria Regional de Educação de Palmas (DRE), também na sede da Seduc. A intenção é mostrar, aos representantes do Banco Mundial e da AEF, as percepções dos envolvidos em relação aos benefícios ocasionados pelo programa. Os envolvidos também conhecerão o Educity Game, um jogo de educação financeira, que simula a vida real.

No dia 31, serão apresentadas, aos especialistas, as estratégias de disseminação do programa adotadas pela Seduc. Na oportunidade, o Banco Mundial apresentará uma proposta de estudo longitudinal no Tocantins. E, para discutir futuras parcerias, acontecem reuniões com técnicos da Seduc, UFT e Fapto.