Bairro São Pedro recebe reunião política da coligação Avança Augustinópolis

AUGUSTINÓPOLIS - Foi realizado neste sábado (10), por volta das 19h, no bairro São Pedro, mais um encontro da coligação Avança Augustinópolis, que tem a ex-prefeita Carmem Alcântara (PMDB) como candidata a prefeita.Estavam presentes no palanque da candidata os ex-deputados estaduais Manoel Queiroz (PPS) e Iderval Silva (PSDB), o deputado Ricardo Ayres (PSB), o ex-vice-prefeito Zé Mendonça, o candidato a vice-prefeito Cícero Paulo (PR), os candidatos a vereador e correligionários da coligação.Os cabos eleitorais e ala jovem com bandeirolas e fanfarra animaram os candidatos que fizeram discursos acalorados e recheados de promessas.A candidata a prefeita falou sobre suas propostas e projetos, afirmando que, se eleita, serão realizados em sua gestão. Dentro os quais prometeu bloqueteamento para o bairro São Pedro, revitalização do campo de futebol no mesmo setor, complementando que, no final de um possível mandato seu, o bairro teria uma nova visão; também prometeu uma quadra poliesportiva no bairro e uma rodoviária para cidade.INDEFERIDOSO ex-candidato a vereador Derivaldo (PTN) pegou o microfone para dizer que ele e Patrícia (PR), tiveram suas candidaturas anuladas por não terem 1 ano de filiação partidária.Os candidatos a vereador Ozéas e Ciane, residentes no bairro São Pedro, alegaram ter feito projetos para o bairro, mas não foram atendidos pela atual gestão.