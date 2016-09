Cigarros eletrônicos não causam efeitos colaterais sérios, diz estudo

Cigarros eletrônicos podem ter ajudado cerca de 18 mil pessoas na Inglaterra a parar de fumar em 2015, e não há evidências de nenhum efeito colateral sério associado com o seu uso por até dois anos, de acordo com estudos publicados nesta terça-feira (13).



Pesquisadores da University College London (UCL) analisaram os últimos dados sobre fumantes e ex-fumantes na Inglaterra, incluindo detalhes sobre fumantes que trabalharam com um serviço de saúde para estabelecer uma data para deixar o hábito.



Ao mesmo tempo que eles não encontraram nenhuma evidência direta de que os cigarros eletrônicos tinham levado mais pessoas a tomar a decisão de tentar e desistir, a equipe constatou que, à medida que mais pessoas usaram os cigarros eletrônicos, mais pessoas também pararam de fumar com sucesso.



Numa outra análise científica também publicada nesta terça, pesquisadores da Cochrane Review concluíram que as evidências em geral sobre cigarros eletrônicos sugerem que eles podem ajudar pessoas a parar de fumar e não têm efeitos colaterais sérios.

Os cigarros eletrônicos, que transformam líquido com nicotina em vapor, tem se expandido rapidamente num mercado global desse tipo de produto que foi estimado em cerca de 7 bilhões de dólares em 2015.