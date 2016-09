Cientistas brasileiros desenvolvem vacina contra vício em cocaína

Pesquisadores brasileiros estão desenvolvendo há mais de dois anos uma vacina que pretende eliminar a dependência de cocaína, disseram nesta segunda-feira (5) os participantes do projeto, que está em fase de testes com animais.



"Desenvolvemos uma molécula que estimula a produção de anticorpos contra a cocaína no sistema imunológico", afirmou o professor Angelo de Fátima, do departamento de Química Orgânica da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), um dos responsáveis pela pesquisa.



"Esses anticorpos capturam a cocaína, impedindo-a de chegar ao cérebro, e reduzem os efeitos euforizantes da droga, o que leva o usuário a perder interesse" no seu consumo, explicou o acadêmico.



De Fátima lembrou que nos Estados Unidos há pesquisas nesse mesmo sentido, mas com moléculas diferentes.



"Nossa molécula é distinta da americana. A nossa carece da parte proteica", declarou, sem revelar o nome da substância utilizada, pois esta "ainda não foi patenteada".



Segundo o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), o consumo de cocaína no Brasil é quatro vezes maior que a média mundial. Diante disso, a vacina é uma estratégia promissora para o tratamento do vício.

A princípio, a vacina só será usada por pacientes altamente motivados a parar de tomar drogas, para a prevenção do abuso de cocaína por crianças e adolescentes, ou na luta contra o crack, diz Fátima.