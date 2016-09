11 usos do bicarbonato de sódio como produto de limpeza

Todo mundo sabe que bicarbonato de sódio é ótimo para uma série de coisas, mas quase ninguém sabe que tipo de “coisas”, exatamente, são essas. Não é mesmo?

Alguns dizem que ele é bom para tirar manchas, outras afirmam que ele é um santo remédio na hora de limpar gordura e há ainda quem jura que bicarbonato de sódio é perfeito para limpar o carro. Mas, será que ele realmente é um bom substituto para os produtos de limpeza comuns?



Como você vai ver na matéria de hoje, o bicarbonato de sódio, por incrível que pareça, pode fazer tudo isso e muito mais. Mas, para que o produto tenha toda essa eficiência, obviamente, é preciso que você saiba como usá-la.



1. Rejuntes



Para limpar aquele vãozinho dos pisos, especialmente no banheiro, misture bicarbonato de sódio com água oxigenada e esfregue com a sujeira com uma escovinha.



2. Lavar roupas



Meia xícara de bicarbonato de sódio é o suficiente para deixar todas as peças que estão na máquina mais limpas e desinfetadas. Agora, se o problema for algum tipo de odor desagradável, o ideal é deixar a peça de molho, durante uma noite, em uma mistura de mais ou menos 4 litros de água e um copo de bicarbonato.



3. Clarear tecidos



Quer deixar o branco da sua roupa mais branco? Ferva a peça em uma solução de água com bicarbonato de sódio. Para cada litro, coloque três colheres do produto e uma colher de sal.



4. Manchas na parede



Se as crianças rabiscaram a parede, use uma esponja úmida e macia, com bicarbonato de sódio para esfregar a sujeira delicadamente. Depois é só limpar o excesso com um pano limpo, seco e macio.



5. Limpeza de superfícies



Banheiras, pias de banheiros, bancadas, azulejos e outras superfícies parecidas ficam perfeitamente limpas quando esfregadas com um esponja úmida e bicarbonato. Depois, é só enxaguar bem e secar.



Se a superfície estiver muito encardida, uma pasta com bicarbonato, sal e sabão líquido pode resolver. É só espalhar sobre a sujeira e deixar que a mistura aja por 5 minutos.



6. Gordura



Para desengordurar o fogão, por exemplo, use três partes de bicarbonato de sódio para uma parte de água. Daí é só aplicar e dar uma esfregadinha com a esponja. Limpe com um pano para finalizar.



7. Assadeiras



Se você achou que nunca mais fosse recuperar aquela assadeira grudada, comemore. Ela vai ficar brilhando como nova quando você colocar espalhar bicarbonato de sódio sobre as manchas, umedecer com água e deixar agir por duas horas. Depois, é só esfregar levemente.



8. Polir prata



Três partes de bicarbonato e uma parte de água formam uma espécie de pasta que faz verdadeiros milagres na hora de polir peças de prata. Basta esfregar a mistura com um pano limpo ou uma espoja macia. Em seguida, enxague e seque para dar o polimento.



9. Limpeza de forno



Para limpar o interior do forno com maestria, basta fazer uma pastinha com pates iguais de bicarbonato e água. Depois é só espalhar a mistura por todo o interior do forno. Para um melhor resultado, deixe a mistura agindo de um dia para o outro, depois esfregue e retire a mistura com a ajuda de um pano úmido.



10. Cortinas de banheiro



Para retirar o bolor e a sujeira do banheiro, espalhe um pouco de bicarbonato de sódio sobre as manchas. Lave em seguida.



11. Contra odores



Latas de lixo, caixa de areia dos gatos e até mesmo ralos de pia. Para tirar o odor que está incomodando, espalhe um pouco de bicarbonato.