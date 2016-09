Júlio Oliveira inaugura comitê e demonstra força com carreata

AUGUSTINÓPOLOIS – Os correligionários e simpatizantes do candidato a prefeito Júlio Oliveira (PRB) transformaram o que era para ser uma caminhada com percurso de menos de mil metros em uma passeata seguida de carreata que arrastou uma multidão por várias ruas da cidade para marcar a inauguração do comitê oficial de sua campanha rumo a prefeitura de Augustinópolis.

“Tudo que ocorreu foi de forma espontânea. A população tem entendido o nosso recado e sabe que nossa proposta é realmente de promover mudanças reais na política augustinopolina”, disse Vanderlei Arruda (PPS), candidato a vice-prefeito na coligação O Povo faz a Mudança, encabeçada por Júlio Oliveira.



Participaram do evento político em frente ao comitê o suplente de senador Donizete Nogueira (PT) e o deputado Amélio Cayres e todos os candidatos a vereador que apoiam a coligação.



Júlio começou seu discurso apresentando seus irmãos, para dirimir boatos de que nem a família o apoiava. Em seu discurso abordou vários quesitos de seu Plano de Governo, destacando que implantará “uma gestão de governo democrática e participativa onde toda comunidade seja ouvida e contemplada”.

Também ressaltou em seu discurso que pretende transformar Augustinópolis em um polo universitário e também em um polo industrial, como forma de gerar emprego para população.



“Esta é nossa meta para oferecer educação e trabalho para os filhos de nosso povo e eles não tenham que deixar nossa cidade para ganhar a vida em um lagar estranho. Não faço promessas vagas e fantasiosas, em cada casa que ando, com cada pessoa que falo, ofereço um plano de governo viável”, frisou.