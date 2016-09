Quais as maiores curiosidades humanas?

Os seres humanos são curiosos por natureza e também apresentam diversas curiosidades no funcionamento de seus corpos. A seguir, você vai encontrar as maiores curiosidades humanas. Confira:

1 – Sensação de que estamos caindo ao dormir – Muitas vezes temos a sensação de que estamos em queda livre quando dormimos. Essa sensação é chamada de alucinação hipogênica, que acontece quando estamos começando a pegar no sono.



2 – Espirrar ao olhar para o Sol – Todos nós espirramos depois de olhar para o Sol. Isso acontece por que passamos por uma reação chamada de reflexo cruzado, que é provocada por luzes fortes que interferem nos nervos do cérebro e mandam mensagens sensoriais ao sistema nervoso e ao nervo do olfato, causando o espirro.



3 – Lágrimas Salgadas – As lágrimas humanas são salgadas por que têm sal e uma substância que elimina os germes e evita infecções.



4 – Utilidade do apêndice– O apêndice é um órgão linfóide que atua na defesa do organismo. Ele tem funções digestivas e produz glóbulos brancos em pequenas quantidades.



5 – Coma – Os humanos entram em coma, que é a total falta de consciência, depois de grandes traumas. O coma pode ser mais ou menos profundo e é causado pela baixa oxigenação do cérebro.



6 – Bruxismo – O bruxismo é um ranger de dentes durante o sono. O problema acomete crianças e adultos e pode movimentar a arcada dentária.