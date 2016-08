Professor do Campus Araguatins publica livro sobre espaço agrário brasileiro

"Ainda existem latifúndios no Brasil? Uma análise do espaço agrário brasileiro”, esse é o título do livro publicado pelo professor de geografia do Campus Araguatins, Alcione Talaska, pela editora da Universidade de Santa Cruz do Sul (EDUNISC), que será lançado, na 29° Feira do Livro de Santa Cruz do Sul (RS), em setembro deste ano.

O livro é resultado da tese de Doutorado em Desenvolvimento Regional na Universidade de Santa Cruz do Sul (RS), elaborada pelo professor Alcione. De acordo com o docente, o conteúdo do livro traz uma análise sobre o espaço agrário brasileiro na perspectiva conceitual, abordando tanto os aspectos legais como as suas implicações territoriais decorrentes.



Ou seja, além de realizar um resgate sobre a conformação da realidade agrária brasileira, desde o período colonial até os dias atuais, é analisado o processo de construção, modificação e substituição de conceitos ou tipologias, expressas na legislação brasileira,que orientam os institutos e os órgãos oficiais brasileiros na caracterização das propriedades rurais e, consequentemente, na composição das estatísticas cadastrais que informam sobre a estrutura agrária e fundiária do país.

Nesse sentido, o livro revela alguns velhos/novos elementos da problemática histórica, não solucionada, que marca a realidade agrária brasileira.



“A ideia de realizar a publicação da tese em formato de livro foi uma indicação da banca de defesa do doutoramento. Inicialmente pensou-se em realizar a publicação em livro impresso. Entretanto, considerando a importância social da temática abordada, optou-se pela publicação em formato virtual (e-book), para possibilitar o livre e irrestrito acesso a toda sociedade brasileira interessada”, declarou o professor Alcione Talaska.



Embora o lançamento do livro esteja agendado para setembro, seu acesso já está disponível, pelo link: http://www.unisc.br/portal/pt/editora/e-books/439/ainda-existem-latifundios-no-brasil-uma-analise-do-espaco-agrario-brasileiro.html