Cão fareja câncer em menina e alerta precoce salvou a vida dela

Um cachorro farejou o câncer de uma menina de 3 anos de idade. Por isso foi possível descobrir a doença a tempo, tratar e salvar a vida dela.Pippa Woods foi diagnosticada com leucemia linfoblástica aguda em maio, depois que a “border collie” Bessie começou a agir estranhamente em torno dela.



Bessie simplesmente se recusava a sair do lado da menina. Isso alertou os pais Paula, 38, e Philip, 30, de que algo estava errado.A família que é de Brotton, North Yorkshire, no Reino Unido, procurou um médido e teve o diagnóstico: leucemia linfoblástica.



Como a doença estava em estágio inicial, a menina começou logo o tratamento com quimioterapia e agora veio a ótima notícia de que o câncer está em remissão.



“Temos sido abençoados. A detecção precoce explica a remissão. Somos gratos pela ajuda do nosso cão”, afirma o pai da garota.

Todos que acompanham a garota estão felizes com progresso no tratamento e os especialistas acreditam que se as coisas continuarem neste caminho, ela poderá terminar o tratamento em 2018.