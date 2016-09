Despertador com vibrador promete acordar as mulheres com orgasmo

Basta o despertador começar a tocar que a raiva bate e você tem que se rastejar para fora da cama, tomar banho, se trocar e se arrumar para, enfim, começar o dia. Identificou-se com essa cena? Mas e se o seu alarme fosse também um vibrador e te acordasse com um orgasmo? Seu dia começaria bem melhor, com um sorriso no rosto e sem depender de ninguém, afinal, seu brinquedinho erótico estaria ao seu lado.

Pensando nisso, uma marca criou o "Galo Pequeno", um relógio com vibrador que promete te acordar com um orgasmo. Para melhorar ainda mais o produto, você pode definir o tempo em que seu despertador vai ficar vibrando.



Segundo a marca, você vai acordar sexy, ou talvez um pouco perturbada e confusa.



De acordo com o site britânico "Metro", ele funciona como um despertador normal: você define o horário em que quer que ele toque e assim que acordar, você o posiciona próximo ao seu clítores. Em seguida, ele começa a vibrar pelo tempo solicitado.



Ainda segundo a publicação, as vibrações começam de maneira lenta, mas a intensidade vai aumentando ao longo de 5 minutos. "Você acorda lentamente, sensualmente, prazerosamente. Sentindo-se confiante e feliz", diz o site sobre as informações do despertador.



Segundo os fabricantes do produto, há apenas uma indicação para usar o despertador vibrador. "Alguns de nossos clientes nos dizem que dormem nus e maioria descobre que é necessário usar calcinha para usufruir do vibrador, prendendo melhor o objeto junto ao corpo", explicam eles.



O dispositivo já conta com 30 configurações diferentes de despertador e vibrador. Cada mulher o configura da maneira que achar melhor.



E como todo despertador, esse também tem a função soneca para aqueles que gostam de dormir "só mais 5 minutinhos". E, com o vibrador, aproveitar mais um pouquinho de prazer antes de começar o dia.