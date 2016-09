Professor Adriano faz nesta sexta-feira, seu primeiro comício

Professor Adriano

SÃO SEBASTIÃO - A coligação “São Sebastião para todos” que tem como candidato a prefeito o professor Adriano Rodrigues (PT) e o ex-vereador Valmir Pereira de Sousa (PPS) como vice realizam nesta sexta-feira (09) o primeiro comício da campanha da coligação.



O evento acontece às 19h, na rua José Milhomem, e contará com as presenças dos candidatos a vereadores da coligação, correligionários e da população que apoia o projeto do candidato.



A concentração acontece a partir das 17h em frente ao comitê.



Reeleição



O atual prefeito Edivaldo Barbosa (PMDB) faz no sábado, dia 10, seu comício. Conforme assessores estarão presentes o ex-deputado federal Osvaldo Reis, o deputado federal Vicentinho Junior e o deputado estadual Amélio.