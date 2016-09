Juiz eleitoral suspende pesquisa eleitoral realizada pela Aparaico por indícios de irregularidades.

CARRASCO BONITO - Conforme decisão proferida pelo Dr. Jefferson Ramos, juiz eleitoral da 21ª zona eleitoral, neste dia 27 de Setembro foi suspensa a pesquisa eleitoral feita pela Apraico (Associação Projeto de Aprend. Incentivo Artístico e Cultural do Bico do Papagaio), contratada por uma empresa da cidade de Marabá/PA, com o nome empresarial de Cristiane da Silva Sousa, tendo como seu endereço de e-mail "JUNOBRASIL3@GMAIL.COM".

Em sua decisão, o magistrado entendeu que a Apraico deixou de cumprir alguns requisitos que se fazem necessários para que uma pesquisa possa ser publicada.



Entre os requisitos faltantes está a nota fiscal feita pela empresa e o formulário de pesquisa com todas as perguntas feitas aos entrevistados de Carrasco Bonito, evidenciando indícios de irregularidades na pesquisa.



Uma das sanções impostas para publicação de pesquisas irregulares é uma pesada multa no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil e duzentos e cinco reais), podendo chegar até R$106.410,00 (Cento e seis mil e quatrocentos e dez reais), além de constituir crime punível com detenção de 06 (seis) meses a 1 (um) ano.

Querendo, a empresa pode apresentar defesa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.



Veja abaixo cópia da íntegra da decisão: