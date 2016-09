Lavrador mata mulher com sete facadas foge

PRAIA NORTE - Homicídio trágico nesta madrugada na cidade de Praia Norte. Arlete Cristina Ribeiro da Silva, 33 anos, foi assassinada nesta madrugada (16), por volta das 2h. O crime ocorreu na Vila Arco Íris, rua projetada III e foi cometido pelo lavrador Manoel Ferreira da Silva, 46 anos, marido da vítima.O lavrador já havia sido preso em julho deste ano enquadrado na Lei Maria da Penha e passou 14 dias preso na Cadeia Pública de Augustinópolis, acusado de espancar a mulher e por este motivo, conforme parentes, desde que saiu começou a ameaça-la de morte. As própria filhas chegou a pedir que ele não fosse solto.Silva matou a mulher com seis facadas nas costas e uma no peito. Após cometer o crime tentou suicídio, cortando a garganta e com facadas no peito, não conseguindo se matar fugiu por um matagal e tomando rumo até o momento ignorado.