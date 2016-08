Manter uma rotina de alimentação saudável é fundamental para evitar diversos tipos de doenças. Nosso organismo precisa de uma boa dose de nutrição todos os dias.



Quando o corpo passa por alguma carência nutricional, ele dá sinais bastante claros. Confira aqui 9 sinais de que seu corpo precisa de mais nutrição.



1 – Problemas de digestão - Você tem problemas como prisão de ventre ou diarreia? Se a resposta for sim, você pode estar sofrendo de falta de fibra. Os médicos sugerem que as pessoas comam mais macarrão e arroz integral para estimular o funcionamento correto do intestino.



2 – Cicatrização demorada – Se você tem uma ferida que está demorando muito para cicatrizar, você pode estar com carência de proteínas.



3 – Cabelo quebradiço - Se o seu cabelo está se tornando uma palha, você pode precisar de mais proteína em sua dieta. Qualquer tipo de carne serve para amenizar o problema. Você também pode comer mais feijão, ovos e nozes.



4 – Unhas quebradiças – Unhas fracas podem significar uma deficiência de magnésio. Coma mais alimentos como abacate, cereais integrais e bananas!



5 – Envelhecimento prematuro - Estudos mostram que uma dieta pobre pode favorecer o surgimento de rugas precoces no rosto. Para combater isso, você precisa comer mais alimentos com vitaminas A e E. Os antioxidantes também são essenciais, como frutas e verduras.



6 – Mãos frias - Mãos geladas indicam má circulação ou deficiência de iodo. Coma mais camarão, cranberries, iogurte e batatas.



7 – Língua fissurada - Se a sua língua está começando a apresentar fissuras, você pode ter uma deficiência de vitamina B. Coma mais peixe, soja e farelo.



8 – Pele seca - A pele seca pode significar que você não está recebendo quantidade suficiente de vitamina A. Inclua na alimentação cenouras, folhas verdes escuras e carne vermelha.

9 – Dentes ruins - Sangramento nas gengivas e dentes fracos podem indicar carência de vitamina C. Coma mais frutas cítricas e brócolis.