Bico do Papagaio recebe 1º Seminário de Direito Eleitoral

AUGUSTNÓPOLIS – No último final de semana (16 e 17), por iniciativa do Instituto Responsabilidade Viva em parceria com Tribunal Regional Eleitoral (TRE/TO) foi realizado, no auditório do Fórum da comarca de Augustinópolis, o 1º Seminário de Direito Eleitoral do Bico do Papagaio.



A Desembargadora Ângela Prudente, presidente do TRE/TO, abriu os trabalhos e explanou sobre a “Atuação do TRE/TO frente às Eleições Vindouras”. O seminário ainda contou com a participação do Dr. Edson Resende, Promotor Eleitoral de Minas Gerais, Dr. Jefferson Ramos, Juiz de Direito da Comarca de Augustinópolis, Dr. Paulo Sérgio Ferreira, Promotor de Justiça de Augustinópolis, Dr. Juvenal Klayber Coelho, Advogado Eleitoral, e de Keila Tanganeli acompanhada de analistas do TRE/TO.



Em dois dias de evento, cerca de 80 pessoas participaram da discussão sobre a Reforma Eleitoral empreendida pela Lei nº 13.165/15, Propaganda Eleitoral, Crimes Eleitorais, Ações Eleitorais e a Reforma do novo CPC, Prestação de Contas, o Direito Eleitoral na visão do TRE/TO, Dia do Pleito e o Poder de Polícia Eleitoral.

Kleiton Barbosa, presidente do Instituto Responsabilidade Viva, declarou que o Bico do Papagaio passa a escrever uma nova história ao traçar a mudança de paradigma cultural sediando eventos científicos dessa magnitude. E o Viva planeja eventos futuros contemplando as mais diversas áreas sociais e científicas, que projetem novos horizontes para a Região do Bico.





Dr. Jefferson Asevedo homenageia o dr. Edson Resende após palestra







Dr. Jefferson Ramos, dr. Maurício Cordenonzi, desembargadora Ângela Prudente

e o Dr. Juvenal Klayber